Питерский «Зенит» прилетел в Красноярск без Артема Дзюбы

Команда питерского «Зенита» накануне прилетела в Красноярск. Информация об этом появилась в Twitter футбольного клуба.

Список игроков «Зенита» пока держится в секрете, однако по информации Sibnovosti.ru в предстоящем матче с «Енисеем» не будут участвовать многие топовые игроки, в том числе нападающий Артем Дзюба. 24 сентября в социальных сетях «Зенита» появилось фото футболистов, поднимающихся по трапу самолета. На снимке невозможно разглядеть лица спортсменов — все игроки стоят спиной в фирменных куртках с капюшонами.

Отметим, что у «Зенита» сейчас непростой календарь. Клуб за неделю сыграл два матча с «Лионом» и «Рубином», впереди запланирована встреча с «Локомотивом».

Напомним, действующий чемпион России встретится с красноярским «Енисеем» 25 сентября. Сегодня в 19:30 на Центральном стадионе пройдет матч 1/16 финала Кубка страны.

Фото: Twitter / ФК «Зенит»