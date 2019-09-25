Хоккейный «Сокол» разгромно проиграл пермскому «Молот-Прикамью»

В Красноярске пермская команда хоккеистов «Молот-Прикамье» с разгромным счетом обыграла «Сокол». Матч завершился в пользу соперников — 0:6.

В составе пермяков голы забили Андрей Белозеров (2), Владимир Королев, Иван Захарчук(2), Артур Чувиляев.

Главный тренер ХК «Сокол» извинился перед болельщиками за плохую игру:

«Какие комментарии могут быть? 0:6 — счет говорит сам за себя. Единственное, что я могу сейчас сделать, это извиниться перед болельщиками за такую игру. Наверное, в этом есть и моя вина. Не сумел я достучаться до хоккеистов, как ни старался. Такая безхребетность появилась у команды впервые за предсезонные матчи и за игры чемпионата. Не могу объяснить, с чем это связано. Сейчас мы собрали ребят, и я попросил, чтобы они в коллективе поговорили между собой по-мужски. Потому что так играть нельзя», — прокомментировал наставник.