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Хоккейный «Сокол» разгромно проиграл пермскому «Молот-Прикамью»

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Красноярск
10:29 25 Сентября 2019
спорт, общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске пермская команда хоккеистов «Молот-Прикамье» с разгромным счетом обыграла «Сокол». Матч завершился в пользу соперников — 0:6. 

В составе пермяков голы забили Андрей Белозеров (2), Владимир Королев, Иван Захарчук(2), Артур Чувиляев.

Главный тренер ХК «Сокол» извинился перед болельщиками за плохую игру: 

«Какие комментарии могут быть? 0:6 — счет говорит сам за себя. Единственное, что я могу сейчас сделать, это извиниться перед болельщиками за такую игру. Наверное, в этом есть и моя вина. Не сумел я достучаться до хоккеистов, как ни старался. Такая безхребетность появилась у команды впервые за предсезонные матчи и за игры чемпионата. Не могу объяснить, с чем это связано. Сейчас мы собрали ребят, и я попросил, чтобы они в коллективе поговорили между собой по-мужски. Потому что так играть нельзя», — прокомментировал наставник. 

В четверг, 26 сентября, «Сокол» сыграет с трехкратным чемпионом ВХЛ нефтекамским «Торосом». 

Фото: ХК «Сокол» 

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