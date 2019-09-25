На кубковом матче между «Енисеем» и «Зенитом» ожидается аншлаг

На матче 1/16 финала Кубка России по футболу «Енисей» - «Зенит» ожидается аншлаг — практически весь Центральный стадион будет заполнен болельщиками, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на представителей красноярского клуба.

Так, за сутки до игры было продано почти 10 тысяч билетов. Вместимость стадиона после реконструкции составляет 15 тысяч человек.

«Еще остается полноценный день продаж сегодня, поэтому мы ожидаем практически полную загрузку стадиона. При этом стоит отметить, что 10% билетов от общей вместимости забронировано за командой гостей», — прокомментировали в пресс-службе ФК «Енисей».

Купить билеты на один из самых ожидаемых футбольных матчей года можно на официальном сайте «Енисеея», а также у билетных операторов и в кассах Центрального стадиона — они начинают работать с 11:00.

Напомним, матч 1/6 финала Кубка России «Енисей» - «Зенит» состоится сегодня, 25 сентября. Прямую трансляцию встречи покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».

Фото: ФК «Зенит»