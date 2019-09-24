Победительниц международных соревнований наградили в Красноярске

В Красноярске глава региона Александр Усс наградил почетными грамотами двух спортсменок — Юлию Зыкову и Ольгу Хорошавцеву. Девушки являются победительницами международных соревнований, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Так, Юлия Зыкова завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по стрельбе из винтовки с расстояния 50 метров из малокалиберного оружия. Соревнования проходили с 12 по 23 сентября в итальянском городе Болонья.

Кроме того, по итогам командного зачета спортсменка в составе сборной России выиграла еще одно золото. Также Юлия Зыкова завоевала серебряную медаль в командном зачете в стрельбе из винтовки из трех положений (колено, лежа, стоя).

Красноярка Ольга Хорошавцева отличилась на чемпионате мира по спортивной борьбе, который состоялся в казахстанском Нур-Султане. В поединке за бронзу в весовой категории до 55 кг она победила Марину Седневу. Таким образом, впервые за десять лет красноярская спортсменка стала призером чемпионата мира по вольной борьбе среди женщин.

«Наш город является одним из крупных спортивных центров страны благодаря таким профессионалам своего дела, как вы. С большим нетерпением будем ждать от вас новых побед», — сказал во время встречи глава края.

Благодарственные письма также вручили тренерам красноярок.