Победа хоккейного «Сокола» в первом домашнем матче

В первом домашнем матче нового сезона красноярский «Сокол» обыграл ижевскую «Ижсталь» со счетом 3:0. Шайбами отметились Алексей Князев, Антон Вилков и Владимир Коротков.

«Это первая домашняя игра в сезоне, у ребят чувствовалось определенное волнение. В первые 5-7 минут не очень у нас получалось начало атаки, но потом вроде разбежались и почувствовали игру. Мы к этой игре готовились и тщательно разбирали соперника. Я считаю, что у нас получилось реализовать большинство своих моментов в игре. Готовимся к следующей игре, всех болельщиков с победой», — сказал главный тренер «Сокола» Владислав Хромых.