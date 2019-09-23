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Победа хоккейного «Сокола» в первом домашнем матче

Главная Спорт
Красноярск
12:14 23 Сентября 2019
спорт, игра, общество, сокол
Автор: Sibnovosti.ru
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В первом домашнем матче нового сезона красноярский «Сокол» обыграл ижевскую «Ижсталь» со счетом 3:0. Шайбами отметились Алексей Князев, Антон Вилков и Владимир Коротков. 

«Это первая домашняя игра в сезоне, у ребят чувствовалось определенное волнение. В первые 5-7 минут не очень у нас получалось начало атаки, но потом вроде разбежались и почувствовали игру. Мы к этой игре готовились и тщательно разбирали соперника. Я считаю, что у нас получилось реализовать большинство своих моментов в игре. Готовимся к следующей игре, всех болельщиков с победой», — сказал главный тренер «Сокола» Владислав Хромых. 

Как проходил матч, смотрите в фоторепортаже Sibnovosti.ru. 

Фото: ХК «Сокол» 

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