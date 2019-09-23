Регбийный «Енисей-СТМ» в Красноярске переиграл новокузнецкий «Металлург»

Регбисты красноярского «Енисея-СТМ» на домашнем поле вырвали победу у новокузнецкого «Металлурга».

Счет встречи открыл легионер красноярцев Джереми Джордаан. «Металлурги» ответили результативной атакой — Сухашвили занес, Цурупа реализовал.

«На перерыв команды ушли при счете 12:7 в пользу «Енисея-СТМ». Еще одной попыткой отличился Джордаан, а Будыченко попал конверсию», — сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе «Енисея-СТМ».

Во втором тайме Будыченко забил все три реализации. Однако «Металлург» ответил – дважды прорвал оборону «Енисея-СТМ», добавив точный штрафной. В итоге преимущество хозяев выглядело уже не столь существенно - счет на табло был 33:22.

«И все-таки последнее слово осталось за «Енисеем-СТМ». Щербань и Гачечиладзе занесли, Будыченко реализовал одну из двух. «Металлург» в компенсированное время отметился штрафным. Но бонус атаки «тяжелая машина» все-таки взяла - 43:25», — добавили в пресс-службе красноярского клуба.

Таким образом, «Енисей-СТМ» продолжает удерживать лидерство в чемпионате. Впереди матч с «Кубанью» - 29 сентября.

Фото: «Енисей-СТМ»