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Игроки красноярского «Енисея» встретятся с любителями баскетбола

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Красноярск
13:58 22 Сентября 2019
енисей, баскетбол, презентация
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня на красноярской «Арене. Север» пройдет презентация мужской и женской баскетбольных команд «Енисей» сезона 2019/2020. По традиции это мероприятие открывает сезон, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным организаторов презентации, болельщики смогут познакомиться с основными командами клуба, понаблюдать за вручением игровых маек новичкам и задать вопросы спортсменам, тренерам и директору клуба. Кроме того, гостей мероприятия ждет розыгрыш сезонного абонемента.

Презентация стартует в 18:30 в блоке Б арены.

Для мужской команды «Енисей» первенство Единой лиги ВТБ стартует домашним матчем с победителем последнего розыгрыша Евролиги московским ЦСКА. Игра состоится 28 сентября.

Фото: сайт баскетбольного клуба «Енисей»

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