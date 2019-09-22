Игроки красноярского «Енисея» встретятся с любителями баскетбола

Сегодня на красноярской «Арене. Север» пройдет презентация мужской и женской баскетбольных команд «Енисей» сезона 2019/2020. По традиции это мероприятие открывает сезон, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным организаторов презентации, болельщики смогут познакомиться с основными командами клуба, понаблюдать за вручением игровых маек новичкам и задать вопросы спортсменам, тренерам и директору клуба. Кроме того, гостей мероприятия ждет розыгрыш сезонного абонемента.

Презентация стартует в 18:30 в блоке Б арены.

Для мужской команды «Енисей» первенство Единой лиги ВТБ стартует домашним матчем с победителем последнего розыгрыша Евролиги московским ЦСКА. Игра состоится 28 сентября.

Фото: сайт баскетбольного клуба «Енисей»