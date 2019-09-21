Красноярец стал лучшим игроком матча в составе сборной России на Кубке мира по регби

В Токио завершился первый матч Кубка мира по регби между Японией и Россией. Несмотря на то, что японцы стали победителями, россияне при этом выглядели достойно.

Так, игрок «Красного Яра» Кирилл Голосницкий стал автором первой и единственной попытки. Ее уже признали быстрейшей в истории матчей-открытия.

В дальнейшем россияне играли не менее упорно. Только за 2 минуты до конца первого тайма они упустили лидерство - 7:12 к перерыву. Во второй половине матч с японцами проходил на равных. Сборная России проводила атаки и успешно отбивалась от соперников. Итоговый счет — 30:10 в пользу соперников.

Отметим, что кроме Голосницкого на матче отличился еще один красноярец Юрий Кушнарев, который забил реализацию и штрафной.

Капитан сборной Японии по регби Майкл Лич после матча-открытия Кубка мира-2019 со сборной России подарил россиянину Кириллу Голосницкому меч-катану, как лучшему игроку.

Фото: rugbyworldcup