Красноярскую биатлонистку дисквалифицировали за пропуск допинг-тестов

Красноярскую биатлонистку Маргариту Васильеву дисквалифицировали на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил — спортсменка пропустила три допинг-теста в течение года. О дисквалификации сообщает РИА «Новости».

Продолжить спортивную карьеру Васильева сможет в марте 2021 года, в 29 лет. Решение о наказании биатлонистки вынесла антидопинговая комиссия Международного союза биатлонистов (IBU). Срок дисквалификации отчитывается с 17 сентября 2019 года. Никакие апелляции от спортсменки и ее представителей приниматься во внимание не будут.

Как пишет ТАСС, все результаты Васильевой, начиная с 4 февраля, аннулированы. Кроме того, она должна будет вернуть €1 тыс. призовых — эти деньги она заработала уже после нарушения антидопинговых правил.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что спортсменка краевой Академии биатлона Маргарита Васильева пропустила три допинг-теста подряд. Карьера биатлонистки, завоевавшей золото на этапе Кубка мира в Оберхофе, оказалась под угрозой. Сама девушка объяснила, что пропустила тесты случайно — из-за собственных ошибок и смены часового пояса.

Фото: Маргарита Васильева / Instagram