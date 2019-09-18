Матч кубка мира по регби с участием красноярцев покажут в кинотеатре

На Кубок мира по регби в Японию отправляются 15 спортсменов из Красноярска. В сборную вызван 31 игрок. Пятеро представляют «Енисей-СТМ» - это Станислав Сельский, Евгений Елгин, Рамиль Гайсин, Денис Симпликевич и Дмитрий Герасимов. Еще десять спортсменов в сборной России – игроки «Красного Яра» - Азамат Битиев, Кирилл Готовцев, Андрей Гарбузов, Богдан Федотко, Виктор Гресев, Василий Дорофеев, Юрий Кушнарев, Игорь Галиновский, Кирилл Голосницкий, Василий Артемьев.



Россия второй раз в истории вышла на Кубок мира по регби. В группе А россияне сыграют со сборными Японии, Самоа, Ирландии и Шотландии, сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого Минспорта.

Стартовый матч чемпионата 20 сентября, где встретятся сборные Японии и России, будут транслировать кинотеатре «Луч» в Красноярске. Начало в 17:45. До начала матча ветераны регби и игроки поприветствуют болельщиков в кинозале, состоится розыгрыш официальных мячей Кубка мира – начало в 17:00.