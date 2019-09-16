Хоккейный «Сокол» переиграл «Торпедо» по буллитам

Хоккейный «Сокол» на выезде одержал победу над клубом «Торпедо» в серии послематчевых буллитов. Красноярцам удалось в первом периоде дважды поразить ворота соперников.

Голами отметились Егор Лебедев и Сергей Чехов. Скоро хозяева отыгрались – шайбу в ворота «крылатых» отправил Сергей Шестаков, а в третьей двадцатиминутке Никита Куракин сравнял счет. В серии послематчевых бросков красноярцы оказались сильнее.

Отметим, что в этом матче 19-летний воспитанник красноярского хоккея Сергей Чехов забросил свою первую шайбу во взрослом хоккее.

«Хочу поблагодарить команду за проявленный характер. Непросто добирались до Усть-Каменогорска в силу некоторых причин. Вышли с пониманием дела, проявили волю к победе. К сожалению, упустили победу в основное время, но молодцы, что вырвали ее в серии буллитов. У нас получилась тяжелая выездная серия с непростыми переездами», — прокомментировал главный тренер «Сокола» Владислав Хромых.

Добавим, что «Сокол» находится на 28 месте турнирной таблицы ВХЛ.

Фото: ХК «Сокол»