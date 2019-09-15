Футбольный «Енисей» дома сыграл вничью с «Балтикой»

Красноярский «Енисей» вничью завершил домашний матч с «Балтикой». Игра прошла в рамках 13 тура первенства ФНЛ. Счет матча — 2:2.

Защитник гостей Максим Плопа на 37-й минуте срезал мяч в сетку после рядового флангового прострела со штрафного. На первый большой перерыв «Енисей» отправился в роли победителя. В начале второго тайма Плопа снова забил в свои ворота.

Через пару минут защитник «Балтики» Наилсон отправил первый гол в ворота «Енисея». В компенсированное время Михаилу Маркину удалось сравнять счет.

«Что тут комментировать... Когда два ноль ведешь, и потом со счетом два два играешь. Причем угловые хуже пенальти. Это как? Это же зона ответственности. Два ноль повели, причем забили мяч такой классический. Еще столько подходов было... Невероятно, они (гости), причем, высоко играют, и просто нам дают мяч... Каждая атака может быть опасная. По угловым - ты даешь задания людям, они должны вести своих игроков», — прокомментировал главный тренер ФК «Енисей» Юрий Газзаев после матча с «Балтикой».

По итогам игры у красноярского «Енисея» в сумме 8 очков. В следующем туре футболисты в гостях сыграют с клубом «СКА-Хабаровск».

Фото: ФК «Енисей»