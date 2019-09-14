В матче по хоккею с мячом «Енисей» разгромил «Саяны»

Красноярский «Енисей» не встретил серьезного сопротивления со стороны абаканских «Саян» в первом товарищеском матче команд на красноярском льду. Его исход был решен уже в первом периоде, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Саяны» приехали на два товарищеских матча с «Енисеем» - 14 и 16 сентября. Но первую игру в Красноярске гости провели еще 12 сентября с «Енисеем-2». Она завершилась вничью – 3:3.

В сегодняшнем поединке хозяева уже к перерыву вели 10:1. Хотя хоккеисты из Хакасии начали довольно бодро и на первых минутах заработали право на два угловых удара. Во втором периоде разгром был доведен о счета 24:2. По результативности у «Енисея» вне конкуренции был трехкратный чемпион мира в составе сборной Швеции Кристоффер Эдлунд. Он забил 11 мячей.

Фото: сайт клуба «Енисей»