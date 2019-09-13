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Чемпионат мира по спортивной борьбе в 2022 году точно пройдет в Красноярске

Главная Спорт
Красноярск
15:49 13 Сентября 2019
общество, спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Чемпионат мира по спортивной борьбе в 2022 году пройдет в Красноярске — члены международной федерации UWW сделали свой выбор и единогласно проголосовали за краевой центр. Об этом в Instagram написал мэр Сергей Еремин. 

«И снова Красноярск в мировой спортивной линейке. В 2022 году готовимся встречать спортсменов и гостей со всего мира», — написал глава города. 

Напомним, Красноярск был основным кандидатом на проведение чемпионата мира по этому виду спорта. Объединенные чемпионаты мира по греко-римской, женской и вольной борьбе проводятся с 2005 года. В 2010 году турнир принимала Москва, в этом году соревнования пройдут в столице Казахстана (14-22 сентября).

Отметим, что Красноярский край имеет большие борцовские традиции — в региональном центре ежегодно проводится турнир имени Ивана Ярыгина.

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