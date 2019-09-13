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Красноярская школа олимпийского резерва по хоккею с мячом впервые объявила набор девочек

Главная Спорт
Красноярск
11:59 13 Сентября 2019
общество, красноярск, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Спортивные школы Красноярска готовятся к началу нового сезона. В этом году для учеников произошел целый ряд положительных изменений. 

Так, школа олимпийского резерва по хоккею с мячом впервые объявила набор девочек. Спортсменок будет тренировать заслуженный тренер России Юрий Третьяков. Сейчас идет донабор учеников – учреждение готово принять 30 девочек и 30 юношей. 

«Основной костяк сборной России составляют иркутянки. Но турнир среди женских команд на Зимней универсиаде-2019 произвел на нас впечатление, и мы увидели потенциал и в наших девочках. Кроме того, мы расширили базу – у нас появился новый крытый стадион «Енисей» и открытый стадион «Локомотив». Теперь мы можем тренироваться и на правом, и на левом берегах Красноярска», - рассказал директор лучшей спортивной школы олимпийского резерва по хоккею с мячом в стране Михаил Чечеткин.

Еще одно новшество – открытие новой школы по развитию трех олимпийских видов спорта – биатлона, лыжных гонок и пулевой стрельбы. Она базируется на объектах наследия Универсиады – Академии биатлона и МСК «Радуга». В этом году школа примет 180 воспитанников. Тренировки распределены на утреннее и вечернее время.

И самое главное – набор детей в спортшколы Красноярска в этом году увеличен на 1125 человек. Запись продлена до 1 октября.

«На сезон 2019/2020 больше на 50 человек набирает спортивная школа по хоккею «Сокол», на 140 человек больше наберет спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта, на 60 человек больше наберет школа по хоккею с мячом. Наибольшее число юных спортсменов ждут в cпортивной школе олимпийского резерва по ледовым видам спорта, их ряды усилят 376 юных спортсменов дополнительно. В школе в этом сезоне открываются новые направления в школах – по керлингу и шорт-треку. На отделение шорт-трека набирается 126 человек, на фигурное катание – 90 человек», - рассказали корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого правительства.

Чтобы записать ребенка в спортшколу, необходимо обращаться в выбранные учреждения с 8:00 до 17:00 в будни.

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