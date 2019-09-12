РФС отказался переносить кубковый матч «Енисея» и питерского «Зенита»

Российский футбольный союз опубликовал расписание матчей 1/16 финала Олимп Кубка России по футболу сезона 2019/2020. Судя по календарю, игра между красноярским «Енисеем» и питерским «Зенитом» состоится 25 сентября, несмотря на плотный график соперников и просьбу перенести встречу на день раньше.

Ранее Sibnovosti.ru сообщали, что «Зенит» обратился к представителям красноярского клуба, чтобы провести матч 24 сентября. ​Причина в том, что питерскому клубу необходим лишний день отдыха перед игрой с «Локомотивом» в рамках Премьер-лиги. Встреча топовых клубов состоится 28 сентября в Москве. Как рассказал главный тренер «Енисея» Юрий Газзаев, красноярцы пошли на встречу и подстроились под график «Зенита» — для этого даже пришлось сдвинуть гостевой матч с «СКА-Хабаровск» на 20 сентября.

Но РФС отказался переносить игру в угоду питерского клуба и оставил расписание в прежнем формате — матч состоится 25 сентября в 19:30 по красноярскому времени на Центральном стадионе.

Фото: ФК «Енисей»