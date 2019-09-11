Завтра Павла Ростовцева утвердят в должности министра спорта Красноярского края

Завтра,12 сентября, депутата краевого Заксобрания Павла Ростовцева официально утвердят в должности министра спорта. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на собственные источники.

Примечательно, что сам Ростовцев уже несколько дней не отвечает на телефонные звонки — до того как информация о его назначении попала в СМИ, народный избранник активно общался с журналистами и высказывался на различные темы.

Отметим, что если Ростовцев займет кресло министра спорта, ему придется сложить депутатские полномочия. Сейчас он отвечает за Ачинский одномандатный округ №11.

Напомним, бывший глава краевого спортивного ведомства Сергей Алексеев оставил пост по собственному желанию. В августе чиновник заявил, что переезжает в Москву. На должность министра спорта в крае претендовали сразу несколько человек: руководитель дирекции Универсиады–2019 Максим Уразов, директор красноярского колледжа Олимпийского резерва Сергей Веневцев и начальник Деревни Универсиады Максим Орешников.

Фото: krsk2019.ru