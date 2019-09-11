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«Зенит» продавил перенос кубкового матча с красноярским «Енисеем»

Главная Спорт
Красноярск
14:05 11 Сентября 2019
спорт, зенит, енисей
Автор: Sibnovosti.ru
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Матч 1/16 Олимп Кубка России между «Енисеем» и «Зенитом» состоится в Красноярске 24 сентября, а не 25 или 26, как было запланировано заранее. Причина в том, что питерскому клубу необходим лишний день отдыха перед матчем российской Премьер-лиги с «Локомотивом», который пройдет в Москве 28 сентября. 

«Я бы не хотел говорить про административный ресурс. Зенит» сослался на плотный график. Они готовятся к матчам Лиги Чемпионов , представляют Россию в Европе. В данном случае и РФС, и красноярский «Енисей» пошли на встречу. Мы за российский футбол», — заявил главный тренер «Енисея» Юрий Газзаев.

В итоге «Енисею» пришлось подстроиться под плотный график «Зенита». Красноярцы попросили перенести гостевой матч с «СКА-Хабаровск» — игра пройдет не 21, а 20 сентября.

Как ранее сообщали Sibnovosti.ru, матч между ФК «Енисей» и ФК «Зенит» пройдет на Центральном стадионе. С «Зенитом» красноярцы играли дважды в рамках Премьер-лиги. Болельщики не увидели именитых игроков на своей площадке — домашний матч пришлось провести на стадионе «Геолог» в Тюмени из-за реконструкции красноярской арены.

Фото: ФК «Енисей» 

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