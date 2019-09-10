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В Красноярске стартовал чемпионат МВД России по боксу

Главная Спорт
Красноярск
14:11 10 Сентября 2019
спорт, красноярск, общество, полиция
Автор: Sibnovosti.ru
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9 сентября в Красноярске стартовал чемпионат МВД России по боксу — соревнования проходят в Доме спорта им. Дворкина. На турнир в реион приехали более 50 команд из 34 регионов страны. Более 250 спортсменов будут бороться за звание лучшего боксера в системе МВД России, а также за ряд других специальных призов.

В пресс-службе МВД отметили, что по масштабности и числу участников — это крупнейший боксерский турнир в Красноярске последнего десятилетия. Чемпионат завершится 15 сентября. 

Как проходила церемония открытия, смотрите в фоторепортаже Sibnovosti.ru. 

Фото: ГУ МВД по краю 

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