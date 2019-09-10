В Красноярском крае назначат нового министра спорта — им станет депутат регионального парламента Павел Ростовцев. Информацию об этом Sibnovosti.ru подтвердили источники в правительстве.

Павел Ростовцев родился 21 сентября 1971 года в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области. В 1995 году он переехал в Красноярск, где тренировался в школе высшего мастерства по зимним видам спорта. Через пять лет спортсмен возглавил российскую сборную по биатлону. Ростовцев является трехкратным чемпионом мира по этому виду спорта, а также четырехкратным серебряным призером ЧМ.

С октября 2006 года биатлонист начал политическую карьеру, став руководителем агентства физической культуры, спорта и туризма администрации Красноярского края. В 2008 он занял пост заместителя министра спорта, туризма и молодежной политики региона.

За свою карьеру Ростовцев был вице-президентом Союза биатлонистов России, полномочным представителем губернатора края в Центральном территориальном округе, тренером женской сборной России по биатлону, замом генерального директора регбийного клуба «Красный Яр», министром по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, а также советником губернатора Красноярского края. В сентябре 2013 года был избран депутатом красноярского Горсовета, а в 2015 году добровольно сложил полномочия. С сентября 2016 года Ростовцев является депутатом краевого Заксобрания III созыва.

Напомним, Ростовцев сменит на посту бывшего министра спорта края Сергея Алексеева — в августе чиновник по собственному желанию уволился из ведомства. Он переехал в Москву.

Отметим, что помимо Ростовцева на пост министра спорта претендовали руководитель дирекции Универсиады–2019 Максим Уразов, директор красноярского колледжа Олимпийского резерва Сергей Веневцев и начальник Деревни Универсиады Максим Орешников.

Фото: adm-achinsk.ru