10 сентября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае назначат нового министра спорта

Главная Спорт
Красноярск
15:41 10 Сентября 2019
общество, спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае назначат нового министра спорта — им станет депутат регионального парламента Павел Ростовцев. Информацию об этом Sibnovosti.ru подтвердили источники в правительстве. 

Павел Ростовцев родился 21 сентября 1971 года в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области. В 1995 году он переехал в Красноярск, где тренировался в школе высшего мастерства по зимним видам спорта. Через пять лет спортсмен возглавил российскую сборную по биатлону. Ростовцев является трехкратным чемпионом мира по этому виду спорта, а также четырехкратным серебряным призером ЧМ.

С октября 2006 года биатлонист начал политическую карьеру, став руководителем агентства физической культуры, спорта и туризма администрации Красноярского края. В 2008 он занял пост заместителя министра спорта, туризма и молодежной политики региона. 

За свою карьеру Ростовцев был вице-президентом Союза биатлонистов России, полномочным представителем губернатора края в Центральном территориальном округе, тренером женской сборной России по биатлону, замом генерального директора регбийного клуба «Красный Яр», министром по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, а также советником губернатора Красноярского края. В сентябре 2013 года был избран депутатом красноярского Горсовета, а в 2015 году добровольно сложил полномочия. С сентября 2016 года Ростовцев является депутатом краевого Заксобрания III созыва. 

Напомним, Ростовцев сменит на посту бывшего министра спорта края Сергея Алексеева — в августе чиновник по собственному желанию уволился из ведомства. Он переехал в Москву. 

Отметим, что помимо Ростовцева на пост министра спорта претендовали руководитель дирекции Универсиады–2019 Максим Уразов, директор красноярского колледжа Олимпийского резерва Сергей Веневцев и начальник Деревни Универсиады Максим Орешников. 

Фото: adm-achinsk.ru

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске стартовал чемпионат МВД России по боксу

В Красноярске стартовал чемпионат МВД России по боксу

10 Сентября 2019 г.
Соревнования проходят в Доме спорта им. Дворкина
Новости Красноярска: Хоккейный «Сокол» начал новый сезон с поражения

Хоккейный «Сокол» начал новый сезон с поражения

9 Сентября 2019 г.
Красноярская команда на выезде проиграла «Металлургу»
Новости Красноярска: Красноярский «Енисей» вничью сыграл с «Факелом» на выезде

Красноярский «Енисей» вничью сыграл с «Факелом» на выезде

8 Сентября 2019 г.
Счет — 1:1
Новости Красноярска: Уникальный потолок нового стадиона «Енисей» в Красноярске испорчен

Уникальный потолок нового стадиона «Енисей» в Красноярске испорчен

6 Сентября 2019 г.
Деревянные балки покрылись белым налетом
Новости Красноярска: Хоккейный «Енисей» одержал победу над сборной Швеции по сумме трех товарищеских матчей

Хоккейный «Енисей» одержал победу над сборной Швеции по сумме трех товарищеских матчей

6 Сентября 2019 г.
Итог третьего матча 7:1
Новости Красноярска: Спортивный директор ФК «Енисей» доволен жеребьевкой 1/16 Кубка России

Спортивный директор ФК «Енисей» доволен жеребьевкой 1/16 Кубка России

4 Сентября 2019 г.
В Красноярск приедет «Зенит»
Новости компаний
10/09
Гендиректор «КрасКома» Олег Гончеров обсудил с депутатом Госдумы Петром Пимашковым перспективы развития красноярской системы водоснабжения и водоотведения
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Ирбейском районе бесследно пропал четырехлетний мальчик

В Ирбейском районе бесследно пропал четырехлетний мальчик

6 Сентября 2019 г.
Его разыскивают более 300 человек
Новости Красноярска: Красноярские ученые придумали способ мгновенной разморозки автомобильных стекол зимой

Красноярские ученые придумали способ мгновенной разморозки автомобильных стекол зимой

6 Сентября 2019 г.
Объясняем технологию инновационного изобретения
Новости Красноярска: Красноярские синоптики рассказали о погоде в сентябре

Красноярские синоптики рассказали о погоде в сентябре

5 Сентября 2019 г.
Серьезного похолодания не ожидается
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356