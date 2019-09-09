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Хоккейный «Сокол» начал новый сезон с поражения

Главная Спорт
Красноярск
10:30 9 Сентября 2019
спорт, общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Хоккейный «Сокол» провел стартовый матч в рамках нового сезона Высшей хоккейной лиги. Первая игра оказалась для красноярцев неудачной – на выезде команда уступила новокузнецкому «Металлургу» со счетом 2:3. У хозяев голами отметились Алексей Кириллов, Александр Юксеев и Василий Поляков. У «Сокола» отличились Александр Игошев и Владислав Мисников, передает корреспондент Sibnovosti.ru

Главный тренер ХК «Сокол» Владислав Хромых отметил, что его подопечные еще не вошли в «игровой тонус», но в целом выступил неплохо. 

«Игра получилась упорная. Высока цена ошибки в таких играх, когда игра по большому счету идет до забитой шайбы. К сожалению, мы сегодня на одну ошибку совершили больше. Хотя первый и третий периоды можно занести в актив, а вот второй провалили, пропустили гол в раздевалку. Не скажу, что он нас сломал, но сил отдали много, обороняясь вчетвером – подвела игровая дисциплина», - отметил наставник. 

Следующую игру «Сокол» проведет 10 сентября в Караганде с действующим чемпионом «Сарыаркой».

Фото: ХК «Сокол» 
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