Красноярский «Енисей» вничью сыграл с «Факелом» на выезде

Футбольный «Енисей» вничью завершил матч 12-го тура ФНЛ с воронежским «Факелом». Игра прошла 7 сентября на «Центральном стадионе профсоюзов».

Соперники открыли счет в середине первого тайма. Красноярцы смогли отыграться на 42-й минуте — Павел Долгов забил после передачи с фланга.

Во второй половине матча «Факел» владел инициативой, но матч завершился вничью.

«В целом, отклик у команды появился, я об этом говорю, потому что, войти внутрь команды по ходу сезона, который неудачно складывается всегда непросто. Состояние футболистов разное, им нужно помогать, чтобы они одинаково понимали игру в обороне и в атаке. В целом, в какой-то мере стали организованнее. Сейчас вроде расстроены, хотя по началу второго тайма, где-то 15-20 минут вратарь играл удачно, могли пропустить. Если взять первый тайм, никаких предпосылок мы не давали, тренер говорит играть, и когда в чем-то требования не выполняются, то получаем, допустим, гол, из-за того, что, наверное, нет устоявшегося навыка. Мне управлять игрой с бровки, когда игроки рядом несколько легче, итог - моменты у нас были», — прокомментировал главный тренер «Енисея» Юрий Газзаев после матча с «Факелом».