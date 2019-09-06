Уникальный потолок нового стадиона «Енисей» в Красноярске испорчен

Ремонт хоккейного стадиона «Енисей» в Красноярске не продержался и года. Спортивный объект был полностью перестроен к Универсиаде. На крыше кемеровская компания «СДС» смонтировала уникальные деревянные балки, весом по 47 тонн каждая.

Купол из девяти деревянных арок смотрелся оригинально, но вид он потерял очень быстро. Не прошло и года, как деревянные конструкции покрылись белыми пятнами, а местами выступившая краска облупилась, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Главный инженер спортшколы по хоккею с мячом «Енисей» Вячеслав Петров в интервью радио «Красноярск-Главный» сообщил, что руководство клуба связалось по этой проблеме с подрядчиком, и он признал случай гарантийным. Устранять эстетический дефект будут следующим летом. Опасности побелевшие балки не представляют, их прочность не снизилась, уверяют эксперты.

«Во время высоких летних температур пострадала эстетика балок. Когда температура на улице была в районе 30-ти, у нас крыша нагревалась до 60-70 градусов. Поэтому мы и наблюдаем изменения на внешнем слое конструкций. Конструктивно балки не пострадали» - сообщил Петров.

Эксперты полагают, что именно природные условия Сибири с резкими перепадами температур стали причиной такого дефекта.