Хоккейный «Енисей» одержал победу над сборной Швеции по сумме трех товарищеских матчей

Хоккейный «Енисей» на своем льду разгромил сборную Швеции в третьем товарищеском матче. Итог встречи - 7:1. Первый мяч в ворота соперника хозяева отправили в начале игры – с передачи Олега Толстихина отличился Кристофер Эдлунд. Однако скандинавскую команду напор «Енисея», явно, не смутил, и они начали оказывать активное сопротивление.

«Давление на ворота «Енисея» они, особенно в первом тайме, оказывали большое. Но тут «свою» игру поймал Максим Янов. Несколько раз он по-настоящему выручал команду, а во втором тайме еще и выдал две голевые передачи. Так что гости давили-давили, но мяч в сетку «енисейских» ворот залетать никак не хотел. А на 25-й минуте «Енисею» удалась размашистая атака и Даниэль Берлин «цепанул» Эдлунда в штрафной площади. 12-метровый реализовал Сергей Ломанов», - рассказали корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе красноярского клуба.

Алмаз Миргазов поставил в первом тайме яркую точку, отправив в ворота шведов третий мяч. Во второй половине гости старательно пытались отыграться. В погоне за голами им пришлось оголить тылы. Один мяч им все-таки удалось отправить в ворота «Енисея», но после хозяева уже не давали шведам спуска.

«Чупин после паса Ломанова завершил размашистую атаку, а чуть позже Янов вывел на ворота Эдлунда. Так счет стал 5:1 и все вопросы о победителе противостояния были сняты. В конце матча Миргазов еще раз пробил шведского голкипера. Ну, а точку в игре поставил Дмитрий Макаров», - добавили в пресс-службе «Енисея».

Итог третей встречи– 7:1. Итоги серии: «Енисей» – 2 победы, сборная Швеции – 1.