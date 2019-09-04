Спортивный директор ФК «Енисей» доволен жеребьевкой 1/16 Кубка России

Спортивный директор ФК «Енисей» Денис Петровский остался доволен соперником в 1/16 розыгрыша Кубка России. Напомним, жеребьевка этого раунда состоялась сегодня.

«Матч против «Тюмени» был очень сложным для нас во всех смыслах - с одной стороны, учитывая наше турнирной положение в первенстве ФНЛ нужно было правильно распределить силы, с другой стороны - добиться выхода в следующий раунд Кубка страны, чтобы привезти в Красноярск один из топ-клубов РПЛ. Порадовал и результат, и жеребьевка, ведь именно «Зенит» в прошлом сезоне до Красноярска не доехал в связи с реконструкцией Центрального стадиона», - заявил Петровский Sibnovosti.ru.