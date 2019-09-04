«Енисей» - сборная Швеции: реакция тренеров

Накануне хоккейный «Енисей» провел в Красноярске товарищескую игру со сборной Швеции. Гости победили со счетом 6:5. Уже завтра состоится второй матч. После первой встречи тренеры команд поделились впечатлениями.

Микаэль Карлссон:

«Мне очень понравилось, как хоккеисты начали игру. Мы показывали преимущество в первой половине матча. А во второй части «Енисей» проявил себя. Команды встречались впервые, тем не менее итоговый результат меня удовлетворил».

Михаил Пашкин:

«Я соглашусь с коллегой, что в первом тайме они нас переиграли. Особенно первые 25 минут. Здорово играли при счете 3:0. Потом чуть выровняли игру — в последние 15-20 минут. Первый тайм был, конечно, за шведской сборной. Мне понравилось, как они держались. Во втором тайме мы стали немного агрессивнее играть. Вторая половина была за нами, я считаю.

Насколько серьезная травма у 14-го номера?

Микаэль Карлссон:

«Перелома нет, это просто вывих. В ближайшем травмпункте игроку оказались помощь, наложили гипс — 3-4 недели, и он снова в строю».

Вы получили удовольствие от наблюдения за игрой?

Микаэль Карлссон:

«Я более чем доволен первой половиной матча, потому что сборная показала себя настоящей командой, игроки много пасовали, у них все получалось».

Михаил Пашкин:

«Это была первая игра в сезоне, было много позитивных моментов. Есть, конечно, и проблемы, надо которыми нужно работать. Будем разбирать ошибки, чтобы избежать их в будущем. Будем двигаться вперед. Я лично волновался, это была моя первая игра. У «Енисея» много болельщиков, к тому же губернатор наблюдал за ходом матча. Но мы справились. Я доволен».

Как состояние льда, понравилось ли игрокам выступать на стадионе?

Микаэль Карлссон:

«Мне понравились и стадион, и город. Качеством льда мы были удовлетворены».

Михаил Пашкин:

«Лед был хороший, у меня нет никаких претензий. Мы задавались этим вопросом еще до начала матча, но результат превзошел ожидания».

Сергей Ломанов забил четыре мяча. Будет ли это весомым фактором при подготовке к следующему матчу против основного состава «Енисея»?

Микаэль Карлссон:

«В составе «Енисея» я отмечу трех игроков: Алмаз Миргазов, Сергей Ломанов и Кристофер Эдлунд. Им, конечно, будет уделяться отдельное внимание к следующей игре».

Болельщики привыкли видеть от Кристофера Эдлунда более яркую игру. Как вы считаете, он выложился в полную силу?

Михаил Пашкин:

«У Кристофера была первая игра в новом клубе. Он волновался, и это сыграло определенную роль. Но он здорово работал, помогал команде в обороне».

фото: vk.com/hcenisey1934