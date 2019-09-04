«Енисей» - сборная Швеции: реакция тренеров

Накануне хоккейный «Енисей» провел в Красноярске товарищескую игру со сборной Швеции. Гости победили со счетом 6:5. Уже завтра состоится второй матч. После первой встречи тренеры команд поделились впечатлениями.
Микаэль Карлссон:
«Мне очень понравилось, как хоккеисты начали игру. Мы показывали преимущество в первой половине матча. А во второй части «Енисей» проявил себя. Команды встречались впервые, тем не менее итоговый результат меня удовлетворил».
Михаил Пашкин:
«Я соглашусь с коллегой, что в первом тайме они нас переиграли. Особенно первые 25 минут. Здорово играли при счете 3:0. Потом чуть выровняли игру — в последние 15-20 минут. Первый тайм был, конечно, за шведской сборной. Мне понравилось, как они держались. Во втором тайме мы стали немного агрессивнее играть. Вторая половина была за нами, я считаю.
Насколько серьезная травма у 14-го номера?
Микаэль Карлссон:
«Перелома нет, это просто вывих. В ближайшем травмпункте игроку оказались помощь, наложили гипс — 3-4 недели, и он снова в строю».
Вы получили удовольствие от наблюдения за игрой?
Микаэль Карлссон:
«Я более чем доволен первой половиной матча, потому что сборная показала себя настоящей командой, игроки много пасовали, у них все получалось».
Михаил Пашкин:
«Это была первая игра в сезоне, было много позитивных моментов. Есть, конечно, и проблемы, надо которыми нужно работать. Будем разбирать ошибки, чтобы избежать их в будущем. Будем двигаться вперед. Я лично волновался, это была моя первая игра. У «Енисея» много болельщиков, к тому же губернатор наблюдал за ходом матча. Но мы справились. Я доволен».
Как состояние льда, понравилось ли игрокам выступать на стадионе?
Микаэль Карлссон:
«Мне понравились и стадион, и город. Качеством льда мы были удовлетворены».
Михаил Пашкин:
«Лед был хороший, у меня нет никаких претензий. Мы задавались этим вопросом еще до начала матча, но результат превзошел ожидания».
Сергей Ломанов забил четыре мяча. Будет ли это весомым фактором при подготовке к следующему матчу против основного состава «Енисея»?
Микаэль Карлссон:
«В составе «Енисея» я отмечу трех игроков: Алмаз Миргазов, Сергей Ломанов и Кристофер Эдлунд. Им, конечно, будет уделяться отдельное внимание к следующей игре».
Болельщики привыкли видеть от Кристофера Эдлунда более яркую игру. Как вы считаете, он выложился в полную силу?
Михаил Пашкин:
«У Кристофера была первая игра в новом клубе. Он волновался, и это сыграло определенную роль. Но он здорово работал, помогал команде в обороне».
фото: vk.com/hcenisey1934