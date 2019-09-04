Дзюба к нам поедет: «Енисей» дома сыграет с питерским «Зенитом» в Кубке России

Питерский «Зенит» станет соперником футбольного «Енисея» на стадии 1/16 финала розыгрыша Кубка России. Игра пройдет во второй половине сентября на Центральном стадионе Красноярска.

Напомним, накануне в 1/32 наша команда обыграла в гостях футбольный клуб «Тюмень» со счетом 1:0.

С «Зенитом» красноярцы играли дважды в минувшем сезоне в рамках Премьер-лиги. Но именитых игроков на Центральном так и не видели. Домашний матч проходил на стадионе «Геолог» в Тюмени из-за реконструкции арены в Красноярске.

фото: ФК «Енисей»