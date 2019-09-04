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Александр Клачков: «Красноярским болельщикам невероятно повезло с руководителем клуба Денисом Рубцовым»

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Красноярск
12:44 4 Сентября 2019
болельщики, енисей, футбол, красноярск
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Футбольный «Енисей», еще полгода назад сражавшийся с командами премьер-лиги, сейчас замыкает турнирную таблицу ФНЛ. Смена тренера, набранный «на флажке» состав и, как следствие, отсутствие игры - вот главные причины промежуточного результата. Sibnovosti.ru попросили преданных болельщиков клуба высказать свои мысли о происходящем.

Александр Клачков, директор юридической компании:

«Я хочу донести до всех одну простую мысль. Красноярским футбольным болельщикам повезло.

Да-да, именно повезло. Потому что три года назад и до настоящего времени в клубе работает удивительная, потрясающая команда. И я сейчас говорю не только о футболистах. Я говорю о том коллективе, который мы не видим, но он есть, как тот суслик. Можно много рассуждать, как эти люди преданы делу, как четко выполняют свою работу. Но я просто знаю, что административный штаб, и даже те сотрудники, в обязанности которых это вообще не входит, уезжают со стадиона накануне матча далеко за полночь. Они все готовятся к игре. Все.

Красноярским болельщикам невероятно повезло с руководителем клуба – Денисом Рубцовым. Можно по-разному относиться к кадровым решениям, взаимоотношениям с теми или иными тренерами, подбору футболистов и так далее. Но, есть один неоспоримый факт. Этот человек невероятно предан футболу. Он им живет и днем, и ночью. Таких людей в России единицы. Если сейчас уйдет Рубцов – можно забыть о большом футболе в Красноярске на долгие годы.

Вспомните две подряд бронзы в чемпионате ФНЛ, вспомните два года подряд участие в стыковых матчах за выход в премьер-лигу, 21 сентября 2016 года матч с ЦСКА. Премьер-лигу, наконец. Это разве не показатель работы? Какой еще критерий лучше всего показывает качество работы клуба? И это притом, что в Красноярске напрочь отсутствует футбольная инфраструктура, абсолютно не налажена подготовка молодежи. И, что самое немаловажное, клуб является бюджетной организацией. И, надо понимать, что все решения руководства проходят через сито краевой администрации и нынешнего губернатора, которые, к сожалению, далеки от футбола. Именно по этой причине напрочь сорвана подготовка к текущему сезону, что и явилось следствием тех результатов, что мы сейчас наблюдаем.

Очень большая удача - это назначение на пост главного тренера команды Юрия Газзаева. Это системообразующий специалист, умеющий находить и готовить хороших футболистов, умеющий выстраивать именно системную работу в клубе. Если Юрий Фарзунович задержится у нас надолго, то я не сомневаюсь, что мы будем в премьер-лиге.

В мировой футбольной истории нет успешных команд, которые никогда не оказывались в тяжелой ситуации. Рано или поздно кому-то приходилось вылетать в низшие дивизионы, терпеть череду поражений, а некоторые команды и вовсе прекращают свое существование.

В трудные времена очень важно отмечать любое достижение, даже самое незначительное. Когда моральный дух понижен, любому человеку нужно подтверждение, что его все еще ценят,  что он работает не зря.

У Коко Шанель есть одно очень замечательное высказывание: «Чем хуже у тебя идут дела, тем лучше ты должен выглядеть». Применительно к непростой ситуации с нашей командой я хочу сказать, что да, сейчас тяжело, да мы терпим унизительные поражения. Но я верю, что в скором времени все станет значительно лучше. И нам, болельщикам, важно не терять свое лицо. Найти в себе силы терпеть и ждать. И поддерживать команду в любое время, а не тогда когда все хорошо. Вперед, Енисей!».

 

текст: Алексей Спиридонов

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