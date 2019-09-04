Красноярский «Енисей» уступил сборной Швеции в товарищеском матче по хоккею с мячом

Красноярский «Енисей» на своем льду уступил сборной Швеции в товарищеском матче по хоккею с мячом со счетом 5:6. Преимущество гостей было очевидно с первых минут матча – шведы отправили в ворота красноярцев три мяча за 15 минут встречи. На перерыв команды ушли со счетом 1:4 в пользу гостей. У красноярец отличился Сергей Ломанов.

Во втором тайме «Енисей» мобилизовал силы. К 59-ой минуте легендарный игрок красноярской команды Сергей Ломанов оформил хет-трик. Шведам долгое время не удавалось отыграться, но затем и они собрались, забив пятый и шестой мячи.

«Енисей» вскоре ответил – со штрафного отличился Патрик Шострем, а затем Ломанов реализовал пенальти, но отыграться красноярцы так и не успели.

Руководство шведской сборной отметило качество льда и крытого стадиона в Красноярске. Оценили тренеры гостей и успех своей команды, которая была обновлена за счет молодых игроков.

Ответная встреча со шведами состоится 5 сентября. Купить билеты на матчи можно в кассах стадиона. Они будут открыты 4 и 5 сентября с 16 до 20 часов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.