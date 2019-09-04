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Футбольный «Енисей» одержал победу над «Тюменью» в матче ОЛИМП-Кубка России

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Красноярск
08:25 4 Сентября 2019
победа, енисей, футбол, кубок
Автор: Sibnovosti.ru
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Футбольный «Енисей» на выезде с минимальным преимуществом одержал победу над «Тюменью» в матче ОЛИМП-Кубка России. Встреча в рамках 1/32 финала на стадионе «Геолог» завершилась со счетом 0:1. Гол на счету Александра Ломакина. Игрок красноярцев отлично исполнил штрафной. 

«Енисей» таким образом вышел в 1/16 розыгрыша Кубка страны. На этом этапе наши футболисты на домашнем стадионе сыграют с одним из лидеров российского чемпионата: «Локомотивом», «Краснодаром», «Зенитом» или ЦСКА. Жеребьевка состоится уже сегодня, 4 сентября. 

Ранее «Енисей» проиграл к ряду три матча первенства ФНЛ: московским «Спартаку» и «Торпедо», а также «Чайке» из Песчанокопского – села в Ростовской области с населением менее 11 тысяч человек. На данный момент команда занимает последнюю строчку турнирной таблицы, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Напомним, раздосадованные фанаты даже пошли на крайние меры – один из них объявил голодовку и пообещал держать ее до победы клуба. Теперь ему можно поесть.

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