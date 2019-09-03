Дмитрий Тронин: «Разрушить все можно легко и быстро. Надеюсь, это не случится»

Футбольный «Енисей», еще полгода назад сражавшийся с командами премьер-лиги, сейчас замыкает турнирную таблицу ФНЛ. Смена тренера, набранный «на флажке» состав и, как следствие, отсутствие игры - вот главные причины промежуточного результата. Sibnovosti.ru попросили преданных болельщиков клуба высказать свои мысли о происходящем.

Дмитрий Тронин, болельщик «Енисея», управляющий партнер ивент-агентства:

«Мне, конечно же, небезразлично, что происходит с «Енисеем» - самой популярной красноярской командой. Причем разочаровывают не только результаты, но и общественное внимание к клубу, собиравшему по 15000 на домашние матчи - вчерашние «болельщики» насмехаются, поносят игроков и руководство, желают вылететь во вторую лигу и так далее. Видимо, забыли, где клуб был три года назад.

Я не оправдываю менеджмент, допустивший просчеты - не ошибается тот, кто ничего не делает, но нужно понимать все сложившиеся обстоятельства: несовершенную инфраструктуру (а футбольный «Енисей» это единственная красноярская команда в игровых видах спорта, которой не досталось современной арены для своих выступлений), невнимание крупных финансово-промышленных групп (а поддержку скромных региональных клубов можно увидеть на примере Екатеринбурга, Уфы, Оренбурга, Самары).

Кто-то скажет, что в таких условиях нужно жить по средствам и не высовываться, но я считаю, что если появился шанс оказаться среди лучших, его нужно использовать. Это всегда риск, без хорошего фундамента «Енисей» скорее андердог, чем стабильный клуб высшего дивизиона. И его болельщикам нужно быть сильнее. Болеть за вечных чемпионов очень легко, а вот поддерживать свою команду в разных ситуациях - это испытание. Очевидно, что многие это испытание не проходят.

К нынешнему положению «Енисея» в турнирной таблице у меня отношение философское. Это хороший урок для всех - от болельщиков и игроков до руководства и учредителей. Главное - как распорядиться полученным опытом и знаниями. Сейчас мы видим, что наконец-то в команду удалось заполучить тренера, готового работать долго, работать в трудностях, выстраивать систему. Анализ кризисной ситуации, которым Юрий Фарзунович поделился с пришедшими на открытую тренировку (он изложен в группе одного из объединений болельщиков «Енисея»), расположил к нему еще больше, чем его резюме. А руководство не заявляет (как один из работавших в клубе специалистов), что оно сделало все возможное, но все вокруг против них, поэтому все плохо, а готово работать над ошибками. Разрушить все можно легко и быстро. Надеюсь, это не случится. Награда ждет терпеливых. И болейте за местный клуб!».

текст: Алексей Спиридонов