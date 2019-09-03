Красноярцы вернулись с первенства мира по тхэквондо с медалями

Воспитанники красноярского центра боевых искусств «Легион» успешно выступили на первенстве мира по тхэквондо в Болгарии. Спортсмены вернулись в Красноярск с одной золотой и двумя серебряными медалями.

Так, Андрей Артюк в составе сборной России стал золотым призером, а двукратная победительница открытых Кубков Мира по кигбоксингу Елена Шадская завоевала две серебряные медали в командном и личном зачетах.

«Успехи наших ребят, их частые победы на международном уровне, это огромный труд большого количества людей. В первую очередь, хочу сказать спасибо спортсменам и их тренерам за проделанную работу, за терпение и большое мужество. Хочу отдельно поблагодарить краевую ДЮСШ и ее руководителя Владимира Чудаева, который всегда поддерживает спортсменов», - отметил президент КЦБИ «Легион» Сергей Горбунов.

В чемпионате и первенстве мира по тхэквондо в Болгарии участвовали 927 спортсменов из 39 стран мира, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фото: vk.com/legion24