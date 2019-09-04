«Шахматы с мячом»: красноярцам предложили сыграть в динамичный сквош

Президент федерации сквоша Красноярского края Алексей Солдатов выступил с обращением к красноярцам, в котором призвал попробовать поиграть в этот необычный вид спорта: «Вам просто необходимо попробовать сыграть в сквош, потому что это очень выгодное вложения в себя. 90 % тех, кто хоть раз попробовал, остаются в игре. Она затягивает».

Сквош — динамичная игра с мячом и ракеткой в специальной кабине. Она тренирует ловкость, координацию и при этом заставляет быстро принимать тактические решения, поэтому сквош называют «шахматами с мячом».

«Кроме прочего, эта игра — прекрасное средство для снятия стресса, и вот уже более 100 лет используется в этих целях многими людьми. Собственники крупнейших мировых корпораций, предприниматели, сотрудники компаний, их дети давно осознали привлекательность сквоша как вида спорта и досуга», — говорит Алексей Солдатов.

В Красноярске тоже активно развивается сообщество игроков в сквош. Сейчас в городе проводится огромное количество любительских турниров для всех категорий игроков — от новичков до профессионалов.

«Я гарантирую, что попав в сообщество игроков, вы не только получите отличную тренировку, эмоциональную разгрузку, но и приобретете новых друзей. Всего, что я бы мог рассказать о сквоше, не опишешь, поэтому вы можете позвонить мне. Я с удовольствием объясню, где можно поиграть, расскажу о турнирах и тренировках и о нашей дружной компании игроков. Я знаю, как иногда сложно начать заниматься спортом, хотя внутренне этого очень хочется. Буду рад, если вы всё же решите попробовать сквош. Я уверен, вы полюбите эту игру, как когда-то полюбил её я. Вы можете начать играть сами или порекомендовать сквош вашим друзьям или сотрудникам. Буду рад каждому новому игроку!» — добавляет президент краевой федерации.

Не бойтесь попробовать — сквош достаточно простой для понимания, и за одно занятие вы сможете освоить правила. Этот вид не требует специальной физподготовки, но позволит довольно быстро прийти в спортивную форму.

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