15 красноярцев поедут в Японию на Кубок мира по регби

Федерация регби России огласила состав сборной страны на Кубок мира, который пройдет в Японии. На соревнования проедет 31 спортсмен, из них 15 красноярцев.

Так, из клуба «Красный Яр» выбрали десять игроков: Василий Артемьев, Азамат Битиев, Игорь Галиновский, Андрей Гарбузов, Кирилл Голосницкий, Кирилл Готовцев, Виктор Гресев, Василий Дорофеев, Юрий Кушнарев и Богдан Федотко. Еще пять регбистов из команды «Енисей-СТМ»: Евгений Елгин, Дмитрий Герасимов, Рамиль Гайсин, Станислав Сельский и Денис Симпликевич.

Напомним, сборная России во второй раз примет участие в Кубке мира. Дебют состоялся в 2011 году в Новой Зеландии.

Ранее Sibnovosti.ru сообщали, что россияне неожиданно пробились на мировые соревнования — это произошло благодаря Испании и Румынии. Международный союз регби аннулировал командам очки за нарушение правил натурализации игроков.

Отметим, что на Кубке мира россияне сыграют в группе А вместе с регбистами из Японии, Самоа, Ирландии и Шотландии. Соревнования стартуют 20 сентября матчем Японии и России. Встреча пройдет в Токио.

Фото: rugby.ru