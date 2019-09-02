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15 красноярцев поедут в Японию на Кубок мира по регби

Главная Спорт
Красноярск
11:33 2 Сентября 2019
общество, спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Федерация регби России огласила состав сборной страны на Кубок мира, который пройдет в Японии. На соревнования проедет 31 спортсмен, из них 15 красноярцев. 

Так, из клуба «Красный Яр» выбрали десять игроков: Василий Артемьев, Азамат Битиев, Игорь Галиновский, Андрей Гарбузов, Кирилл Голосницкий, Кирилл Готовцев, Виктор Гресев, Василий Дорофеев, Юрий Кушнарев и Богдан Федотко. Еще пять регбистов из команды «Енисей-СТМ»: Евгений Елгин, Дмитрий Герасимов, Рамиль Гайсин, Станислав Сельский и Денис Симпликевич. 

Напомним, сборная России во второй раз примет участие в Кубке мира. Дебют состоялся в 2011 году в Новой Зеландии.

Ранее Sibnovosti.ru сообщали, что россияне неожиданно пробились на мировые соревнования — это произошло благодаря Испании и Румынии. Международный союз регби аннулировал командам очки за нарушение правил натурализации игроков.

Отметим, что на Кубке мира россияне сыграют в группе А вместе с регбистами из Японии, Самоа, Ирландии и Шотландии. Соревнования стартуют 20 сентября матчем Японии и России. Встреча пройдет в Токио. 

Фото: rugby.ru

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