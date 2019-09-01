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Фанат футбольного «Енисея» объявил голодовку до победы команды

Главная Спорт
Красноярск
15:04 1 Сентября 2019
футбол, фанаты, голодовка
Автор: Sibnovosti.ru
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Болельщик красноярского «Енисея» со стажем объявил голодовку, возмущенный качеством игры команды. Он пообещал держать ее до победы клуба, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В минувшую субботу «Енисей» потерпел очередное поражение. На этот раз дома от «Чайки» из Песчанокопского – села в Ростовской области с населением менее 11 тыс. человек. Сибиряки уступили 1:3 и занимают последнее, 20-е место, в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.

Поражение переполнило чашу терпения болельщика красноярского футбола по имени Константин.

«Я с 88-го года с командой. 31 год я с командой. В 88-м, 89-м, в 90-м, когда играл еще «Автомобилист», я приходил на матчи за полтора часа до начала, еще ворота стадиона были закрыты. Билет стоил 10 копеек для детей», - рассказал он в видео, выложенном в соцсети «ВКонтакте».

Фанат объявил о том, что сдерживает данное ранее слово и объявляет голодовку до победы «Енисея» «хоть над каким-то клубом».

«Если вы не будете побеждать, я умру», - обратился Константин к красноярским игрокам.

Очередной матч «Енисей» проводит на выезде. 7 сентября он играет с воронежским «Факелом».

Фото: страница «Фанат ФК «Енисей» объявил голодовку» в соцсети «ВКонтакте»

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