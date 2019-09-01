Баскетболистка красноярского «Енисея» стала чемпионкой Европы

Красноярская баскетболистка Яна Пашковская стал чемпионкой Европы в турнире команд в возрасте до 16 лет. В финале первенства россиянки обыграли сборную Литвы, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Турнир проходил в столице Северной Македонии Скопье. Победный счет в финале – 73:66. На счету Яны Пашковской восемь набранных за матч очков. Ранее она набрала 11 очков в полуфинале против Испании, выигранном россиянками со счетом 64:60.

«Яна Пашковская родилась в Бородино. Юная баскетболистка является воспитанницей тренера Протасовой Татьяны Александровны. В составе «Енисея» Яна уже несколько лет тренируется под руководством Елены Шульженко и выступает за команду ДЮБЛ и молодежку», - рассказали в пресс-службе баскетбольного клуба «Енисей».

Перед сезоном-2019/20 Яна Пашковская была включена в основной состав «Енисея».

Фото: сайт баскетбольного клуба «Енисей»