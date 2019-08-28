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Впервые в истории керлинга красноярцы стали обладателями Кубка России

Главная Спорт
Красноярск
16:30 28 Августа 2019
общество, спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярская команда по керлингу «Енисей» впервые в своей истории завоевала Кубок России среди смешанных команд. Об этом рассказали в краевой федерации керлинга. 

29 августа четыре красноярских спортсмена — Анна Веневцева, Василий Грошев, Владислав Величко, Кристина Дудко — сразились в финале за первое место. Соперниками команды стали петербургские керлингисты (Санкт-Петербург-2). 

Перед финальным матчем красноярцы провели две игры. Они уверенно выиграли у команды из Ярославской области (9:1) и сразились с полуфиналистами Кубка России — спортсменами из Московской области (5:4). 

Фото: vk.com/curling24

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