В Красноярске прошел самый массовый летний забег

В течение двух дней, 24 и 25 августа, в центре краевой столицы состоялся самый массовый за Уралом полумарафон «Жара». На старте возле Триумфальной Арки собрались сотни любителей бега. Легкоатлеты из Красноярска, Томска, Новосибирска, Кемерово, Санкт-Петербурга и Москвы, несмотря на мелкий дождь, успешно стартовали и дошли до финиша, ведь для большинства из них спорт – это образ жизни.

Трассы для бегунов пролегли по центральным улицам. А перед торжественным открытием участники команд в комфортном палаточном городке разбирали классные, мотивирующие на забег футболки и тщательно разминались. Им предстояло пройти на выбор дистанции протяженностью 5, 10 или 21 километр. Также состоялись детские забеги.

Среди 2 тысяч 300 участников оказались представители золотодобывающей компании «Полюс». Корреспондент «Сибновостей» выяснил у любителей бега на длинные инстанции, как они готовились к полумарафону и почему выходной день они посвящают спорту.

Константин Рунов, инженер отдела снабжения «Полюс Красноярск», рассказал, что тренировался вместе с коллегами по корпоративной команде три месяца на разных площадках - от спортзала до открытого стадиона:

«Я раньше бегом не занимался, дружил с другими видами спорта. В компании предложили стать добровольным участником забега. Я сразу подал заявку на участие, не раздумывая. Теперь бегом увлекаюсь! Секрет этого вида спорта один – ежедневные тренировки и высокая самодисциплина. Начинать надо 10-километровую дистанцию с медленного бега и увеличивать темп примерно на половине пути».

По его словам, он с удовольствием принял участие в общегородском празднике спорта, тем более, что компания, в которой он работает, является генеральным партнером турнира. Екатерина Федотова, сотрудник «МФЦ Полюс», в отличие от Константина много лет занималась именно бегом. Правда, в другой дисциплине – она спринтер, специалист по быстрому бегу на короткие дистанции:

- Для меня бег – это вся моя жизнь! Я выступаю за команду не за награду, а за интерес, спортивный азарт. У меня какой-то адреналин появился! Поначалу я переживала – ведь стратегия бега на длинные дистанции другая. Как это, недоумевала я, бежать медленно? Потом привыкла распределять свою нагрузку, дыхание, силы.

В свою очередь амбассадор марафона, один из лидеров бегового движения в компании «Полюс» Алексей Никитин рассказал «Сибновостям», что всего в региональную команду вошло 70 сотрудников, а на всех предприятиях компании в стране бегом увлечены 500 человек.

- Для нас этот марафон стал корпоративной традицией с 2017 года. Сообщества легкоатлетов у нас созданы в Москве, Магадане, Бодайбо (Иркутская область), в Якутии, а в Красноярском крае - в посёлке Еруда и Красноярске. Сегодня наша команда из сорока человек тоже пробежит в аналогичном марафоне в северном поселке Еруда, где находится главная производственная площадка в крае. Финишеры получат одинаковые медали и в Красноярске, и в Еруде! Мы нацелены на эффективность и здоровый образ жизни. Хотим, чтобы в своей работе все сотрудники были успешными и энергичными людьми! Здесь, на Красмарафоне, каждый соревнуется сам с собой. Главное – это преодолеть себя и получить удовольствие от забега!

А организатор турнира Николай Трегубов подчеркнул, что за семь лет существования проекта количество участников возросло многократно – с 300 человек в 2013 году до рекордных 2,3 тысячи – в нынешнем году.

- Любой марафон или полумарафон во всем мире – очень затратный проект, существование которого невозможно без помощи и поддержки партнеров. У нас есть дистанции доступные и взрослым, и детям. Это семейный большой фестиваль. Благодаря помощи «Полюса» мы растем быстрее, чем могли бы.

Красноярцы ценят марафон за возможность собраться большим сообществом увлечённых спортом людей, пообщаться между собой и проверить свою физическую форму. Ирина Новикова второй раз принимает участие в забеге. Девушка рассказала «Сибновостям», что усиленно готовилась к 10-километровому забегу:

- Впечатление от марафона – очень крутой проект! Погода была хорошая для бега, с дождиком! Люди из других городов говорили, что у нас в Красноярске очень интересно бегать, много трасс по городу, красивые пейзажи. Все такие бодрые, веселятся, общаются, делают «волну»! Люблю это настроение готовности к старту, как будто в одном порыве! Ждем следующий год!

Никита Смирнов, директор по работе с государственными органами «Полюс Красноярск», пожелал всем спортсменам удачи и здоровья:

- Для нашей компании - большая честь поддерживать такое значимое мероприятие. Уверен, что с каждым годом оно будет становиться все более популярным. Неважно, кто пробежит до финишной ленты – все, кто здесь собрался, уже победители! В марафоне принимают участие и люди с ограниченными возможностями здоровья, но с безграничными моральными и духовными возможностями.

На финише всех дистанций каждый участник получил эксклюзивную медаль. Самому юному марафонцу не исполнилось и года. А возраст самого старшего участника превысил 90-летнюю отметку.