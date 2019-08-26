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Единороссы Назаровского района провели турнир по футболу среди детских дворовых команд

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Красноярск
13:54 26 Августа 2019
футбол, соревнования, футболисты, дети
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На стадионе в п. Преображенский Назаровского района состоялся турнир по мини-футболу среди детских дворовых команд на призы партии «Единая Россия». Соревнования проходили уже в седьмой раз и собрали пятнадцать команд.

Подготовку и проведение детского спортивного праздника осуществляли партийцы местного районного отделения «Единой России» совместно с первичными отделениями парии, членами местного политсовета и при поддержке администрации района. Наравне с мальчиками в футбол играли пять команд девочек.

Участников турнира на церемонии открытия поприветствовала заместитель главы района, член местного политсовета Любовь Дедюхина. Она отметила, что футбол – отличный способ поддерживать хорошую физическую форму и заводить новых друзей.

«Мы замечаем, что все больше детей и подростков Назаровского района стараются систематически заниматься физической культурой и спортом. Это хорошо не только для здоровья. Спорт – это всегда новые друзья, новые интересы, то есть время, проведенное с пользой. Мы поддерживаем спортивные начинания наших ребят и всегда рады успехам, как любителей, так и профессиональных спортсменов Назаровского района», - сказала Любовь Дедюхина.

По итогам игр среди девочек первое место у команды «Звезда-04» из с. Красная Поляна. Среди мальчиков младшей группы победила команда из п. Преображенский, среди участников постарше сильнейшей стала команда из п. Степной.

В конце соревнований всем командам были вручены футбольные мячи, которые в качестве подарка ребятам передал депутат Государственной думы от Красноярского края Виктор Зубарев. Команды, в свою очередь, подготовили для депутата благодарственное письмо, которое вручат ему в ближайшее время.

Все участники получили грамоты от местного отделения партии, а победителям вручили кубки.

Фото: «Единая Россия»
По материалам «Единой России»

В статье упоминаются:
Организации: «Единая Россия»
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