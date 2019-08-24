Михаил Мамиашвили: «Базовая заявка России – Красноярск»

Красноярск является основным кандидатом на проведение чемпионата мира по спортивной борьбе в РФ. Такова позиция Федерации спортивной борьбы России, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Базовая заявка России - Красноярск. Не знаю, какая будет позиция международной федерации, можно вольную борьбу отдать на Северный Кавказ, греко-римскую оставить в Красноярске, но пока это просто разговоры. Мы будем представлять Красноярск для проведения чемпионата в 2022 году по трем стилям плюс грэпплинг (вид спортивного единоборства, совмещающий в себе технику всех борцовских дисциплин – Sibnovosti.ru)», - сказал президент федерации Михаил Мамиашвили ТАСС.

Напомним, что президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович в марте этого года на командном Кубке мира в Якутске заявил, что эта международная федерация готова рассмотреть заявку Красноярска на проведение первенства.

Объединенные чемпионаты мира по греко-римской, женской и вольной борьбе проводятся с 2005 года. В 2019 году соревнования пройдут в столице Казахстана Астане (14-22 сентября).