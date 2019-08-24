24 августа
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Михаил Мамиашвили: «Базовая заявка России – Красноярск»

Главная Спорт
Красноярск
14:11 24 Августа 2019
борьба, чемпионат мира, заявка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Красноярск является основным кандидатом на проведение чемпионата мира по спортивной борьбе в РФ. Такова позиция Федерации спортивной борьбы России, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Базовая заявка России - Красноярск. Не знаю, какая будет позиция международной федерации, можно вольную борьбу отдать на Северный Кавказ, греко-римскую оставить в Красноярске, но пока это просто разговоры. Мы будем представлять Красноярск для проведения чемпионата в 2022 году по трем стилям плюс грэпплинг (вид спортивного единоборства, совмещающий в себе технику всех борцовских дисциплин – Sibnovosti.ru)», - сказал президент федерации Михаил Мамиашвили ТАСС.

Напомним, что президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович в марте этого года на командном Кубке мира в Якутске заявил, что эта международная федерация готова рассмотреть заявку Красноярска на проведение первенства.

Объединенные чемпионаты мира по греко-римской, женской и вольной борьбе проводятся с 2005 года. В 2019 году соревнования пройдут в столице Казахстана Астане (14-22 сентября).

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярский «Енисей» поедет на Кубок мира по хоккею с мячом

Красноярский «Енисей» поедет на Кубок мира по хоккею с мячом

23 Августа 2019 г.
Команда примет участие в турнире в 27-й раз
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС выделила средства на экипировку юных спортсменов хоккейного клуба «Энергия»

Богучанская ГЭС выделила средства на экипировку юных спортсменов хоккейного клуба «Энергия»

23 Августа 2019 г.
Хоккейный клуб «Энергия» города Кодинска закупил большую партию хоккейной экипировки
Новости Красноярска: Сергей Алексеев возглавит дирекцию при федеральном министерстве спорта

Сергей Алексеев возглавит дирекцию при федеральном министерстве спорта

22 Августа 2019 г.
Предприятие называется «Дирекция Программы по развитию физической культуры и спорта»
Новости Красноярска: В центре Красноярска ограничат движение из-за легкоатлетического забега

В центре Красноярска ограничат движение из-за легкоатлетического забега

21 Августа 2019 г.
Улицы перекроют 25 августа
Новости Красноярска: Футбольный «Енисей» уступил второй команде московского «Спартака»

Футбольный «Енисей» уступил второй команде московского «Спартака»

21 Августа 2019 г.
Красноярцы проиграли 0:2
Новости Красноярска: Спортмены из Красноярского края отличились на российской Спартакиаде

Спортмены из Красноярского края отличились на российской Спартакиаде

16 Августа 2019 г.
Завоевано более 20 медалей
Новости компаний
23/08
Красноярская ГЭС выступила партнером эстафетного заплыва в холодной воде по Красноярскому водохранилищу
21/08
Красноярское отделение Сбербанка приняло участие в празднике «День поля-2019»
21/08
В школу — по новому асфальту
21/08
«Красноярский цемент» отпраздновал День строителя
20/08
Защита от природных капризов: как продлить сезон барбекю в беседках до поздней осени
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае ввели новые пособия для многодетных семей

В Красноярском крае ввели новые пособия для многодетных семей

20 Августа 2019 г.
Они начнут действовать с 1 января 2020 года
Новости Красноярска: Красноярские врачи рассказали о самой сложной операции этого лета

Красноярские врачи рассказали о самой сложной операции этого лета

22 Августа 2019 г.
Пациента буквально собирали по кусочкам
Новости Красноярска: Пассажира рейса «Красноярск-Баку» осудят за контрабанду 2 млн рублей

Пассажира рейса «Красноярск-Баку» осудят за контрабанду 2 млн рублей

23 Августа 2019 г.
Мужчина пытался незаконно ввести наличные средства
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356