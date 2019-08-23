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Красноярский «Енисей» поедет на Кубок мира по хоккею с мячом

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Красноярск
13:29 23 Августа 2019
красноярск, спорт
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Красноярский «Енисей» примет участие в Кубке мира по хоккею с мячом. Турнир пройдет в шведском городе Сандвикене с 11 по 14 октября. Россию на соревнованиях также будут представлять хабаровский «СКА-Нефтяник», иркутская «Байкал-Энергия», архангельский «Водник», «Уральский трубник» и «Динамо Москва». Информация об этом появилась на сайте международной Федерации бенди. 

««Енисей» примет участие в этом представительном турнире уже в 27-й раз. Это рекордный показатель среди всех отечественных клубов. Также это будет 12-й турнир подряд с участием нашей команды», — рассказали представители красноярского клуба. 

За свою историю хоккеисты «Енисея» четыре раза выигрывали почетный трофей — в 1982, 1984, 2011 и 2015 годах. В прошлогоднем розыгрыше Кубка мира команда стала второй. 

Отметим, что за победу в турнире будут сражаться 16 команд со всего мира.

Фото: ХК «Енисей» 

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