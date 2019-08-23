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Богучанская ГЭС выделила средства на экипировку юных спортсменов хоккейного клуба «Энергия»

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Красноярск
09:20 23 Августа 2019
гэс, закупки, команда, энергетика, хоккей
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Хоккейный клуб «Энергия» города Кодинска закупил большую партию хоккейной экипировки – 60 клюшек для хоккея с шайбой и мячом, специальные вратарские клюшки, шайбы и диски для заточки коньков. Средства на покупку снаряжения в июле 2019 года выделила Богучанская ГЭС. Энергетики на протяжении многих лет поддерживают не только хоккейный клуб, но и городской каток Кодинска, на котором тренируются и 50 юных хоккеистов в возрасте от 5 до 17 лет, и все желающие горожане. На катке уже возобновились тренировки по специальной программе, не требующей занятий на льду. 

Клуб «Энергия», созданный в 2011 году, на протяжении многих лет получает всемерную помощь и поддержку РусГидро и Богучанской ГЭС. В 2016 году благодаря помощи РусГидро клуб открыл новое направление подготовки – помимо хоккея с мячом кодинские спортсмены начали заниматься и хоккеем с шайбой. Уже в 2017 году спортивный клуб «Энергия» впервые принял участие в краевых соревнованиях по хоккею с шайбой «Школьная лига». В 2013 году «Энергия» заняла второе место на играх «Олимпийская зима Красноярья», спустя два года завоевала бронзовые медали, а в марте 2019 года впервые стала победителем турнира по мини-хоккею с мячом XII зимних спортивных игр среди муниципальных районов Красноярского края.

Хоккейный комплекс города Кодинска был полностью переоборудован и отремонтирован в 2014 году на средства РусГидро, которое выделило на эти цели 4,35 млн. рублей. Рядом с хоккейной коробкой оборудованы тренажерный зал, теплые раздевалки, туалеты, прокат коньков, помещения для хранения экипировки команды. Также энергетики подарили клубу станок для заточки коньков и снегоуборочную машину.

Стремясь быть  социально-ответственной компанией, РусГидро реализует комплексную благотворительную программу, направленную как на воспитание нового поколения профессиональных энергетиков, так и на формирование благоприятной социальной среды и улучшение качества жизни во всех регионах присутствия предприятий компании. Приоритетными направлениями благотворительной программы РусГидро, в рамках которых ведётся системная работа, являются: образование, экология, здравоохранение, спорт, культура, поддержка социальных учреждений и организаций, поддержка благотворительных фондов, НКО и нуждающихся граждан, комплексное развитие инфраструктуры регионов.

Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»

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