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Красноярская ГЭС выступила партнером эстафетного заплыва в холодной воде по Красноярскому водохранилищу

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Красноярск
08:32 23 Августа 2019
соревнования, плавание, гэс, энергетика, электростанция
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Красноярская ГЭС компании EnGroup стала одним из главных партнеров ежегодного всероссийского эстафетного заплыва, предоставив катер для сопровождения спортсменов. Мероприятие было приурочено к празднованию 350-летия государственного флага России.

Организаторами и партнерами стали благотворительный фонд «Мир возможностей», Красноярское отделение Русского географического общества, МЧС, общественные организации «Союз Десантников Красноярского края» и «Боевое Братство», а также Красноярская ГЭС.

Старт заплыва по маршруту «Новоселово-Красноярск» протяженностью 180 км был дан 19 августа. Завершилась водная эстафета 22 августа. 9 спортсменов-красноярцев - чемпионов, призеров, рекордсменов российского и мирового уровня по плаванию в холодной воде – на протяжении практически четырех суток преодолевали дистанцию по Красноярскому водохранилищу. Температура воды не превышала 12 градусов по Цельсию. В каждый из дней заплыв начинался ранним утром и продолжался без перерывов до 22:00. Пловцы по очереди сменяли друг друга, организовывая таким образом время для отдыха между заплывами.

Красноярская ГЭС предоставила команде теплоход «Металлург». На время эстафеты он стал для спортсменов практически домом: там можно было отдохнуть, поесть, проверить состояние здоровья с помощью медиков.  Ночная остановка на суше у пловцов была только один раз – в Балахте, все остальное время они проводили на водном транспорте.

За показателями здоровья следил врач. Безопасность заплыва обеспечивали сотрудники МЧС России, сопровождая маршрут спортсменов. Эстафета прошла спокойно, без жалоб участников на самочувствие.

Самым опытным в команде пловцов на протяжении нескольких лет остается чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак. 64-летний спортсмен поделился, что буквально в июле он участвовал в заплыве через пролив Лаперуза в составе сборной команды, а сегодня горд быть участником эстафеты, приуроченной к 350-летию государственного флага.

Фото: пресс-служба Красноярской ГЭС
По материалам пресс-службы Красноярской ГЭС

В статье упоминаются:
Организации: Красноярская ГЭС
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