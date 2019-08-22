Сергей Алексеев возглавит дирекцию при федеральном министерстве спорта

Бывший министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев возглавит государственное унитарное предприятие «Дирекция Программы по развитию физической культуры и спорта». Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на собственные источники. Эта структура создана федеральным министерством спорта в 2013 году.

На сайте учреждения указано, что основной задачей дирекции является «организация своевременного выполнения программных мероприятий и координация действий участников федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в России на 2016-2020 годы»». Организация является приемником ФГУП «Спорт-Ин» по направлениям «Спорт высших достижений» и «Массовый спорт». Учреждение обеспечивало проектирование, строительство и оснащение спортивных объектов оборудованием по всей стране.

Напомним, Сергей Алексеев решил покинуть пост министра в связи с переездом в Москву, где ему предложили другую должность. Губернатор Красноярского края подписал заявление Алексеева. Временно исполнять обязанности руководителя ведомства будет первый заместитель Светлана Ходюш. По факту пост спортивного министра пока остается вакантным — занять эту должность могут руководитель дирекции Универсиады–2019 Максим Уразов, депутат Законодательного собрания края, экс-биатлонист Павел Ростовцев или директор красноярского колледжа Олимпийского резерва Сергей Веневцев.