Футбольный «Енисей» уступил второй команде московского «Спартака»

Футбольный «Енисей» в рамках очередного тура Футбольной национальной лиги уступил второй команде московского «Спартака». По итогу первых 30 минут красноярцы уступали уже со счетом 0:2. При чем второй мяч пропустили с пенальти, который заработал Шамиль Гасанов. Вдобавок за это нарушение он был удален с поля. «Енисей» мог сократить отставание в первой половине встречи, однако Егор Иванов не реализовал пенальти.

Второй тайм, несмотря на меньшинство, красноярцы провели динамичнее. С выходом на поле Александра Харитонова команда начала создавать моменты, сам капитан угодил в перекладину. Но счет в концу игры остался прежним.

«Простые ошибки, простые голы. В принципе, даже получив два мяча, потеряв игрока, в общем-то какие-то создавали голевые моменты неплохие… Оказывается и в девять человек можно создавать моменты, можно получить какое-то преимущество, предпосылки, но... И невозможно в меньшинстве не пропустить обратные атаки. Работы много. Надо команду переориентировать. Наверное, не случайно команда находится там, где она находится. Мне думается, я две недели нахожусь в команде - потенциал есть, но его надо реализовывать. Сделать их умеющими вместе играть», - заявил после игры главный тренер «Енисея» Юрий Газзаев.

Следующую игру красноярцы также проведут в столице - 25 августа против московского «Торпедо».