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Спортмены из Красноярского края отличились на российской Спартакиаде

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Красноярск
17:00 16 Августа 2019
спорт, общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Спортсмены из Красноярского края завоевали 21 медаль в десяти видах спорта на соревнованиях IX летней Спартакиады учащихся России. Об этом рассказали в региональном министерстве спорта. 

Краевым атлетам удалось получить пять золотых, шесть серебряных и десять бронзовых наград. Золото соревнований получили Регина Миллер (вольная борьба), Алина Иваненко (скалолазание), Лилия Брюханова и команда юношей по регби-7.

«Серебряные медали спартакиады достались Валерии Хайдаровой (вольная борьба), Саре Глуховой и Ольге Миллер (обе - дзюдо), Егору Полежаеву (тяжелая атлетика), Алене Петуховой (тхэквондо-ВТФ) и Дмитрию Сизых (легкая атлетика)», — рассказали в Минспорта. 

Бронзовые медали получили спортсмены, выступающие в следующих дисциплинах: вольная борьба, дзюдо, тяжелая атлетика, тхэквондо-ВТФ, легкая атлетика, пулевая стрельба, гребной слалом. 

Таким образом, Красноярский край находится на 10 месте в общекомандном зачете среди 22 регионов России с численностью населения более двух миллионов человек.  

Напомним, IX летняя Спартакиада учащихся России проходила с 5 июня по 15 августа 2019 года в 13 регионах России по 42 видам спорта. В Спартакиаде приняли участие все субъекты. Общее число участников финальных соревнований составило более 10 тысяч человек.

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