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Юрий Газзаев стал главным тренером красноярского ФК «Енисей»

Главная Спорт
Красноярск
11:23 16 Августа 2019
спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Российский футболист и спортивный наставник Юрий Газзаев стал главным тренером футбольного «Енисея». О назначении сообщили в пресс-службе красноярского клуба. 

Бывший тренер «молодежки» и основного состава «Енисея» Александр Алексеев проработал в должности недолго — с середины июня. Он останется в клубе в качестве старшего наставника и продолжит работу с командой. 

Напомним, после увольнения Дмитрия Аленичева СМИ пророчили Газзаеву пост главного тренера «Енисея». Он прилетел в краевой центр в конце июля. В пресс-службе футбольного клуба тогда сообщали, что 58-летний специалист станет тренером-консультантом. Его роль заключалась в оказании помощи футболистам и тренерскому составу. 

Отметим, что Юрий Газзаев известен по работе в «КАМАЗе», «Крыльях Советов», «Шиннике» и «Волгаре». 

После серии матчей в ФНЛ красноярский «Енисей» находится на 19 месте в турнирной таблице. Последние пять игр были не самыми успешными — футболисты трижды сыграли вничью и дважды допустили поражение. 

Фото: ФК «Енисей»

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