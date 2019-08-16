Юрий Газзаев стал главным тренером красноярского ФК «Енисей»

Российский футболист и спортивный наставник Юрий Газзаев стал главным тренером футбольного «Енисея». О назначении сообщили в пресс-службе красноярского клуба.

Бывший тренер «молодежки» и основного состава «Енисея» Александр Алексеев проработал в должности недолго — с середины июня. Он останется в клубе в качестве старшего наставника и продолжит работу с командой.

Напомним, после увольнения Дмитрия Аленичева СМИ пророчили Газзаеву пост главного тренера «Енисея». Он прилетел в краевой центр в конце июля. В пресс-службе футбольного клуба тогда сообщали, что 58-летний специалист станет тренером-консультантом. Его роль заключалась в оказании помощи футболистам и тренерскому составу.

Отметим, что Юрий Газзаев известен по работе в «КАМАЗе», «Крыльях Советов», «Шиннике» и «Волгаре».

После серии матчей в ФНЛ красноярский «Енисей» находится на 19 месте в турнирной таблице. Последние пять игр были не самыми успешными — футболисты трижды сыграли вничью и дважды допустили поражение.

Фото: ФК «Енисей»