Министр спорта Красноярского края официально подтвердил свою отставку. Об этом он заявил в эфире телеканала «Енисей».

«Да, это действительно так. Мне поступило предложение по отрасли из министерства спорта РФ, я переезжаю в Москву. Для меня это был очень сложный выбор, но я надеюсь, что смогу быть полезным для Красноярска на новом месте работы».

Слухи об увольнении чиновника возникали много лет. Конкретная информация утекла из Серого дома на прошлой неделе. Однако до этого момента ни сам Алексеев, ни пресс-служба министерства ее не подтверждали.

Сергей Алексеев занимает пост министра спорта Красноярского края с 2014 года. До этого он работал учителем физкультуры, был тренером по легкой атлетике, руководил школой №150, с 2010 по 2012 годы занимал должность заместителя министра спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края, после возглавил министерство. В декабре 2014 года за вклад в подготовку и проведение Олимпийских и Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи Алексеев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.