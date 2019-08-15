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Футбольный «Енисей» сыграл по нулям в Ярославле

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Красноярск
11:20 15 Августа 2019
красноярск, футбол, енисей
Автор: Sibnovosti.ru
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Футбольный «Енисей» накануне провел очередной матч Футбольной национальной лиги. После последней домашней игры с нижнекамским «Нефтехимиком», где красноярцы отыгрались со счета 0:2 и действовали напористо, болельщики ожидали атакующей и агрессивной игры родной команды.

Однако встреча в Ярославле с местным «Шинником» не принесла ни голов, ни интриг. Блеклая и вялая встреча закончилась со счетом 0:0.

Красноярцы занимают предпоследнюю строчку турнирной таблицы ФНЛ с шестью очками после восьми матчей. Следующая игра пройдет вновь на выезде - 20 августа «Енисей» встретится в Москве со «Спартаком-2».

 

фото: ФК «Енисей»

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