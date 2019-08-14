В выходные в Красноярске состоится фестиваль регби

В предстоящие выходные, 17 и 18 августа, в Красноярске состоится масштабный фестиваль «Регби-бум», приуроченный к 50-летию со дня развития этого вида спорта в регионе. Организаторы подготовили насыщенную программу с участием столичных звезд.

Так, в субботу с полудня на острове Татышев будут работать локации красноярских регбийных клубов «Енисей-СТМ» и «Красный яр». Состоится турнир среди родителей воспитанников детских спортивных школ. Кроме того, гости праздника попробуют сыграть в регби-баскетбол.

В воскресенье, 18 августа, в 17:00 на Центральном стадионе состоится гала-матч «Левый берег» против «Правого» и концерт группы «Звери». Билеты на эти события не продают, бесплатные пригласительные можно получить во время праздника на острове Татышев.

«В воскресенье, 18 августа, на Театральной и Предмостной площадях будут организованы фан-зоны, они начнут работать с 14:30. На нашем торжестве будет присутствовать группа «Звери», в фан-зонах будут обмениваться флаеры на билеты на Центральный стадион. Гостей Центрального стадиона будут приветствовать наши команды», - рассказал главный тренер РК «Енисей-СТМ» Александр Первухин.

Добавим, что для участия в фестивале регби в Красноярск приедут гости из Прибалтики, Украины, Молдавии, Грузии, Узбекистана, Казахстана.