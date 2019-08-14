14 августа
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В выходные в Красноярске состоится фестиваль регби

Главная Спорт
Красноярск
11:26 14 Августа 2019
спорт, красноярск, регби
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В предстоящие выходные, 17 и 18 августа, в Красноярске состоится масштабный фестиваль «Регби-бум», приуроченный к 50-летию со дня развития этого вида спорта в регионе. Организаторы подготовили насыщенную программу с участием столичных звезд.

Так, в субботу с полудня на острове Татышев будут работать локации красноярских регбийных клубов «Енисей-СТМ» и «Красный яр». Состоится турнир среди родителей воспитанников детских спортивных школ. Кроме того, гости праздника попробуют сыграть в регби-баскетбол. 
В воскресенье, 18 августа, в 17:00 на Центральном стадионе состоится гала-матч «Левый берег» против «Правого» и концерт группы «Звери». Билеты на эти события не продают, бесплатные пригласительные можно получить во время праздника на острове Татышев. 

«В воскресенье, 18 августа, на Театральной и Предмостной площадях будут организованы фан-зоны, они начнут работать с 14:30. На нашем торжестве будет присутствовать группа «Звери», в фан-зонах будут обмениваться флаеры на билеты на Центральный стадион. Гостей Центрального стадиона будут приветствовать наши команды», - рассказал главный тренер РК «Енисей-СТМ» Александр Первухин.

Добавим, что для участия в фестивале регби в Красноярск приедут гости из Прибалтики, Украины, Молдавии, Грузии, Узбекистана, Казахстана. 

Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Министр спорта в Красноярском крае собрался в отставку

Министр спорта в Красноярском крае собрался в отставку

13 Августа 2019 г.
Увольнение планируется в сентябре
Новости Красноярска: Красноярский «Тотем» станет первым российским представителем ФК «Барселона»

Красноярский «Тотем» станет первым российским представителем ФК «Барселона»

12 Августа 2019 г.
Готовится контракт
Новости Красноярска: Футболист из «Краснодара» посвятил победный гол Ачинску

Футболист из «Краснодара» посвятил победный гол Ачинску

12 Августа 2019 г.
Так Иван Игнатьев поддержал родной город
Новости Красноярска: Красноярский «Енисей» пригласил сборную Швеции по бенди

Красноярский «Енисей» пригласил сборную Швеции по бенди

11 Августа 2019 г.
Товарищеские матчи запланированы на 3 и 5 сентября
Новости Красноярска: Футбольный «Енисей» провел лучший матч сезона и не выиграл

Футбольный «Енисей» провел лучший матч сезона и не выиграл

10 Августа 2019 г.
Красноярцы отыгрались с 0:2
Новости Красноярска: На Николаевской сопке в Красноярске построят новые трамплины

На Николаевской сопке в Красноярске построят новые трамплины

8 Августа 2019 г.
Работы уже начались
Новости компаний
14/08
Президент России поблагодарил «Полюс» за высокие производственные результаты
13/08
СФУ поднялся на 75 строчек в мировом рейтинге Webometrics
13/08
Сбербанк снижает ставки по ипотеке с господдержкой для семей с детьми
13/08
Сбербанк вручает призы за оплату услуг ЖКХ
12/08
Сеть 5G и отмена роуминга: генеральный директор Tele2 рассказал о трендах в сфере телекома в России
12/08
Поставить палатку за 25 секунд и узнать возраст окаменелостей: юные геологи посоревновались за звание лучшего
09/08
Более 95% красноярцев выбирают для технологического присоединения Россети Сибирь 
09/08
Сбербанк вручает призы за оплату услуг ЖКХ
08/08
Как изменился «Енисейский тракт» в преддверии важного краевого события?
07/08
По Назаровской ГРЭС теперь можно погулять виртуально
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В палатке на берегу Ангары нашли тела четырех туристов

В палатке на берегу Ангары нашли тела четырех туристов

12 Августа 2019 г.
По данным СК, предположительно люди отравились газом
Новости Красноярска: Родственники убитого на трассе в Красноярском крае мужчины ищут свидетелей

Родственники убитого на трассе в Красноярском крае мужчины ищут свидетелей

12 Августа 2019 г.
Тело погибшего нашли
Новости Красноярска: Трое детей пострадали в ДТП на Енисейском тракте

Трое детей пострадали в ДТП на Енисейском тракте

12 Августа 2019 г.
В аварии виноват пьяный водитель иномарки
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356